Einbruch in ein Lokal mit Spielautomaten

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Montag, im Zeitraum zwischen 00:30 und 13:00 Uhr, Zutritt in ein Lokal in der Wolfartsweierer Straße in Karlsruhe.

Die Einbrecher montierten die Rundumleuchte im Außenbereich ab und entwendeten das Steuergerät der Alarmanlage. Nachdem Sie die Eingangstür aufgebrochen hatten, brachen Sie Spielautomaten im Inneren des Lokals auf und durchwühlten Schränke. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt gerne telefonisch, unter 0721/666-3211, entgegen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4017396