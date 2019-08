Einbruch in zwei Häuser – Zeugenaufruf

Anzeige

Neuried-Altenheim (ots) – Die Abwesenheit der Bewohner von zwei nebeneinanderliegenden Häusern in der Kleinriedgasse wurde am Samstag in der Zeit von 10.00 – 13.30 Uhr von dreisten Einbrechern ausgenutzt. In beiden Fällen fiel ihnen Bargeld in Höhe von mehreren hunderte Euro in die Hände. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Offenburg, Tel. 0781/21-200 in Verbindung zu setzen.

