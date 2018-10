Einladung zum Vortrag am Tag des Einbruchschutzes am 28.Oktober 2018 in Pforzheim „Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit“

Anzeige

Pforzheim (ots) – „Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit“

Unter diesem Motto findet der Tag des Einbruchschutzes jährlich am Tag der Zeitumstellung – in diesem Jahr also am 28.Oktober – statt. Die dadurch gewonnene zusätzliche Stunde sollen die Bürger nutzen, um sich über Einbruchschutz zu informieren und darüber nachzudenken, die Sicherheitsempfehlungen der Polizei in ihrem Alltag umzusetzen.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Karlsruhe, Referat Prävention, Standort Pforzheim, veranstaltet deshalb eine kostenfreie Informationsveranstaltung am Tag des Einbruchschutzes

Sonntag, 28.Oktober 2018, um 14.00 Uhr

im Form des Vortrages „Einbruch in Haus und Seele“.

Dieser findet im 5. OG des Dienstgebäudes Bahnhofstraße 13 (Lift vorhanden) in 75172 Pforzheim statt.

Nutzen Sie die Möglichkeit und melden Sie ihre Teilnahme entweder per E-Mail karlsruhe.pp.praevention.pforzheim@polizei.bwl.de oder fernmündlich unter 07231 186-1260 bis zum Donnerstag, 25.10.2018, 12.00 Uhr, an. .

Es geht um Sie!

Der Wohnungseinbruch ist für die Betroffenen ein Schockerlebnis und ein nachhaltig wirkender Eingriff in die bis dahin geschützte Privatsphäre. Diese Straftat hinterlässt aber nicht nur bei den Betroffenen Spuren, sondern kann das Sicherheitsgefühl eines ganzen Wohngebietes beeinträchtigen. Dieser Problematik ist sich die Polizei bewusst, weshalb sie sich intensiv der Bekämpfung des Wohnungseinbruchs verschrieben hat.

Sicher Wohnen – Einbruchschutz

Aber auch die Bürgerinnen und Bürger selbst können einiges für ihre Sicherheit tun. Einbruchsdiebstahl ist kein unabwendbares Ereignis, effektive Sicherungstechnik kann dem Einbruch vorbeugen. Das häufige Argument, Einbruchschutz sei nicht bezahlbar und „wer reinkommen will, kommt rein“, trifft heute nicht mehr zu.

Untersuchungen bestätigen: Sinnvoll aufeinander abgestimmte Sicherungsein-richtungen erhöhen den Widerstandswert eines Objektes und haben abschreckende Wirkung. Bereits über ein Drittel der versuchten Einbruchsdiebstähle scheitern an Sicherungstechnik.

Wir beraten Sie kompetent, kostenlos und produktneutral.

So erreichen Sie die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle:

Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Pforzheim Bahnhofstraße 13 75172 Pforzheim Tel. 07231 / 186-1260 E-Mail: karlsruhe.pp.praevention.pforzheim@polizei.bwl.de

Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie auch im Internet unter www.polizei-bw.de, www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de.

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4092935