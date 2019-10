Elchesheim-Illingen – Gestürzt

Anzeige

Elchesheim-Illingen (ots) – Ein Rennradfahrer war am frühen Sonntagabend auf dem parallel zur L78a verlaufenden Radweg in Richtung Elchesheim unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang kam der 51-Jährige aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt zu Fall und zog sich diverse Verletzungen zu, die später in einem örtlichen Krankenhaus versorgt werden mussten.

