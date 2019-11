Elchesheim-Illingen – Unter Drogeneinfluss

Anzeige

Elchesheim-Illingen (ots) – Das defekte Licht eines 27-jährigen Opel-Fahrers wurde diesem in der Nacht auf Montag in der Hauptstraße zum Verhängnis. Im Zuge einer Verkehrskontrolle kurz vor 1 Uhr stellten die auf den Verkehrsteilnehmer aufmerksam gewordenen Ermittler fest, dass der Mann mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen am Steuer seines Wagens gesessen hatte. Ein Drogenschnelltest erhärtete den Verdacht. Er musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

