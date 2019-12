Elf Kälber verenden bei Stallbrand in Wolpertshausen

Anzeige

Bei einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen sind im Kreis Schwäbisch Hall elf Kälber verendet. Das Feuer war am Dienstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache in einer großen Stallanlage in Wolpertshausen ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Aus einem benachbarten Stall konnten demnach 53 Rinder unverletzt ins Freie gebracht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus konnte die Feuerwehr verhindern. Menschen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro, der Schaden der verendeten Tiere auf 4.000 Euro geschätzt.

