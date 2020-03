Empfingen – 77-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Anzeige

Empfingen (ots) – Am Donnerstagmorgen hat sich bei Empfingen ein Unfall ereignet, bei dem eine 77-jährige VW-Fahrerin schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die 77-Jährige gegen 8:45 Uhr auf der Landesstraße 396 von Nordstetten in Richtung Empfingen unterwegs, als sie mit ihrem Wagen kurz vor dem Ortseingang Empfingen von der Fahrbahn abkam. In der Folge überfuhr sie einen Leitpfosten und prallte frontal gegen einen Baum. Die VW-Fahrerin musste vom Rettungsdienst schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7.000 Euro.

