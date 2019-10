Engelsbrand-Grunbach – Hoher Sachschaden nach Einbruch in Vereinsheim

Anzeige

Engelsbrand (ots) – Einen hohen Sachschaden verursachten unbekannte Täter in einem Vereinsheim in Grunbach. Sie verschafften sich in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag Zutritt zur Gaststätte. Um in sämtliche Räumlichkeiten zu gelangen, wurden gleich mehrere Türen gewaltsam geöffnet. Nachdem die Täter offensichtlich alles durchwühlt hatten, brachen sie schließlich den Zigarettenautomaten auf. Der Gesamtschaden wird auf über 20.000 EUR geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Neuenbürg, Tel. 07082 79120, in Verbindung setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4392729