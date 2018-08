Enzklösterle- Katzen ausgesetzt- Zeugen gesucht

Anzeige

Enzklösterle (ots) – Ein Unbekannter hat am Mittwochabend auf dem Parkplatz der Sporthalle in der Wildbader Straße zwei kleine Kätzchen ausgesetzt. Eine Zeugin beobachtete um 21.45 Uhr, wie ein weißer Kastenwagen auf den Parkplatz fuhr und der Beifahrer sich der Tiere entledigte. Die Zeugin stellte fest, dass es sich um eine schwarz-weiße und eine grau getigerte Jung-Katze handelte. Sie nahm sich der Vierbeiner an, die offensichtlich wohlauf waren. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Besitzer geben könne, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Wildbad, Telefon 07081 93900, zu melden.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4024396