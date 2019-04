Enzklösterle – Nach Unfall bleibt Pkw auf dem Dach liegen

Anzeige

Enzkreis (ots) – Glück im Unglück hatte eine 38 Jahre alte Clio-Fahrerin als sie am Mittwochnachmittag vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam. Die 18 Jahre alte Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt und wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die Frau kurz nach 15:30 Uhr von der Kreisstraße 4367 in Richtung Poppeltal. In einer scharfen langgezogenen Linkskurve kommt sie in den dortigen Grünstreifen, fährt an einer Böschung entlang und kippt letztendlich mit ihrem Fahrzeug um. Der Clio kam auf dem Dach zum Stillstand. Am Fahrzeug der Frau entstand Totalschaden. Die Fahrbahn wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Enzklöster reinigt.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4249424