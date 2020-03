Enzklösterle / Pforzheim – Beeinflusste Verkehrsteilnehmer kontrolliert

Anzeige

Enzklösterle Pforzheim (ots) – Insgesamt drei beeinflusste Verkehrsteilnehmer fielen von Montag auf Dienstag bei Kontrollen auf.

Am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr wurde im Eichenweg in Enzklösterle-Nonnenmiß ein 53-jähriger Kleinkraftradfahrer angehalten. Er hatte eine Atemalkoholkonzentration von rund 1,5 Promille. Außerdem ist er nicht im Besitz eines Führerscheins.

Um 20.17 Uhr wurde ein 24-jähriger VW Fahrer in der Habermehlstraße in Pforzheim kontrolliert. Ein Drogenvortest verlief auf Kokain und Cannabis positiv.

Am Dienstagfrüh gegen 00.15 Uhr war ein 31-jähriger Fiat Fahrer in der Kanzlerstraße in Pforzheim mit rund 1,9 Promille unterwegs.

Die drei Verkehrsteilnehmer mussten jeweils eine Blutprobe abgeben. Der 31-jährige Fiat Fahrer musste darüber hinaus seinen Führerschein abgeben. Ihnen droht nun eine Anzeige.

