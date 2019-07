Enzkreis) Kämpfelbach-Ersingen- Strohpresse in Brand geraten

Anzeige

Kämpfelbach (ots) – Am Mittwochabend gegen 20 Uhr ist eine Strohpresse auf der Pforzheimer Straße in Brand geraten. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an der Schmierleitung überhitzte die Maschine und noch anhaftendes Stroh fing Feuer. Glücklicherweise konnte die Presse rechtzeitig von der Zugmaschine abgehängt und von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

