(Enzkreis) Königsbach-Stein – Unbekannter beschädigt geparkte Fahrzeuge und Schaufensterscheibe / Zeugen gesucht

Königsbach-Stein (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag, um die mitternächtliche Stunde herum, beschädigte ein unbekannter Täter in den Straßenzügen In der Liß, Obere Breitstraße und Wössinger Straße mehrere geparkte Pkw durch Steinwürfe. Hierbei hatte es der Täter jeweils auf die Scheiben der Fahrzeuge „abgesehen“. Ziel der sinnlosen Zerstörungswut wurde auch die Schaufensterscheibe eines Ladengeschäftes in der Saint-Andre-Straße. Die Polizei ersucht Zeugen sich unter der Rufnummer 07231/186-3211 mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord in Verbindung zu setzen.

