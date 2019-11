Enzkreis – Streitigkeiten unter alkoholisierten LKW-Fahrern

Anzeige

Pforzheim (ots) – Mehrere Lastkraftfahrer konsumierten am Samstagabend im Bereich der Tank- und Rastanlage Enztal gemeinschaftlich alkoholische Getränke. Im Verlauf des Abends gerieten sie aus unbekannter Ursache in Streit, wobei schließlich gegen 22.20 Uhr ein 30-jähriger Fahrer seinen 25-jährigen Zechkumpan für einen zerstochenen Vorderreifen an seinem Fahrzeug verantwortlich machte. Daraufhin schlug der 25-Jährige wiederum dem 30-Jährigen ins Gesicht, so dass dieser eine blutige Lippe davontrug. Beide Kontrahenten waren mit Werten im Bereich von 1,2 und 1,3 Promille deutlich alkoholisiert.

