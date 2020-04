– Erfolgreiche Kontrollen

Anzeige

Pforzheim (ots) – Mehrere beeinflusste Verkehrsteilnehmer wurden vergangenes Wochenende beanstandet.

Am Freitagabend gegen 23.15 Uhr wurde in der Alten Poststraße in Freudenstadt ein 18-jähriger VW-Fahrer angehalten. Er wurde positiv auf Cannabis getestet. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Am Samstagfrüh um 01.55 Uhr wurde am „Eisbergkreisverkehr“ an der Kreisstraße 4346 in Nagold ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis festgestellt. Auch er musste eine Blutprobe abgeben.

Gegen 17.05 Uhr wurde in der Inselstraße in Nagold am Samstag ein 34-jähriger Kraftroller-Fahrer angehalten. Er war mit rund 0,7 Promille unterwegs.

Mit rund 1,6 Promille war am Samstagnacht ein 29-jähriger Radfahrer in Althengstett unterwegs. Der 29-Jährige kam offensichtlich im Bereich eines Bauwagens in Ottenbronn zu Fall. An dieser Stelle wurde er schlafend von den Beamten des Polizeireviers Calw aufgefunden. Er musste eine Blutprobe abgeben. Beim Sturz verletzte er sich offensichtlich nur leicht.

Am Sonntagfrüh gegen 03.00 Uhr wurde ein 25-jähriger Hyundai-Fahrer mit 1,2 Promille in der Bachmühlestraße in Horb angehalten. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Unter dem Einfluss von Cannabis und ohne Führerschein unterwegs war am Sonntagnachmittag gegen 17.50 Uhr ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer in der Turmfeldstraße in Altensteig. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Gegen 22.30 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Neuenbürg ein 31-jähriger Fiat-Fahrer kontrolliert. Er war mit rund 1,1 Promille und ohne Führerschein unterwegs. Auch er musste eine Blutprobe abgeben.

Den Verkehrsteilnehmern droht nun eine Anzeige.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4582026 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4582026