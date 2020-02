Erfolgreiche Vermisstensuche in Pforzheim

Anzeige

Pforzheim (ots) – Eine 56jährige Frau kehrte am Freitagabend nicht von der Arbeit nach Hause zurück. Es musste davon ausgegangen werden, dass der Frau etwas zugestoßen war. Sie gilt als depressiv und eigengefährdet. Die Ermittlungen der Polizei legten den Verdacht nahe, dass sich die Vermisste im Bereich des Pforzheimer Stadtteils Würm aufhält. Noch in der Nacht wurde mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber nach der Vermissten gesucht. Am Samstagvormittag wurde die Suche mit Hilfe der DRK-Rettungshundestaffel Pforzheim intensiviert. Wieder unterstütze ein Polizeihubschrauber. Spaziergänger gaben dann den Hinweis auf eine verwirrt wirkende Frau im Bereich der „Seehaushalde“. Dort konnte sie dann von dem eingesetzten Hubschrauber entdeckt werden. Die Hundeführer der Rettungshundestaffel und eine Polizeistreife wurden durch den Hubschrauber zu der Frau geführt Es handelte sich um die Vermisste. Die Frau wurde in Gewahrsam genommen und anschließend dem Rettungsdienst übergeben, der sie in ein Krankenhaus verbrachte. Von der DRK-Rettungshundestaffel waren zehn Hunde und knapp 30 Begleitpersonen eingesetzt.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum.

