Ettenheim – Alkoholisiert und ohne Zulassung

Ettenheim (ots) – Einem aufmerksamen Zeugen war es am Sonntagabend zu verdanken, dass die Alkoholfahrt eines 49-Jährigen in der Straße „Hinter dem Löwen“ frühzeitig beendet war. Der Hinweisgeber hat gegen 21.25 Uhr festgestellt, wie der Endvierziger in einen nicht zugelassen Wagen einstieg und diesen anschließend in Bewegung setzte. Der Zeuge hielt den Mann an und verständigte die Polizei. Wie die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Lahr kurz darauf feststellen musste, war der 49-Jährige mit deutlich über zwei Promille am Steuer seines Opels gesessen. Er sieht nun unangenehmer Post der Staatsanwaltschaft entgegen.

/ya

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4093953