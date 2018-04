Ettenheim, Altdorf – Fahrzeugbrand

Ettenheim, Altdorf (ots) – Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei mussten in den heutigen Morgenstunden zu einem Fahrzeugbrand in die Straße „Am Bahndamm“ ausrücken. Ein Opel Astra wurde gegen 8.45 Uhr das Opfer von Flammen. Der Wagen stand auf dem Parkplatz eines dortigen Einkaufszentrums. Die Wehrleute konnten das Feuer zwar löschen, das Auto dürfte dennoch einen Totalschaden davongetragen haben. Kriminaltechniker waren am Brandort und haben die Spurensicherung übernommen. Ein Zusammenhang zur bestehenden Brandserie kann nicht ausgeschlossen werden und wird geprüft. Die Ermittler bitten bei verdächtigen Beobachtungen umgehend um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 oder über Notruf „110“.

