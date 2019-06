Ettenheim, Altdorf – Unfall zieht eine Reihe von Strafverfahren nach sich

Anzeige

Ettenheim, Altdorf (ots) – Ein 28 Jahre alter Mann muss sich nach einem selbstverschuldeten Unfall am Donnerstagabend in der Jakob-Dürrse-Straße einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis stellen. Der Endzwanziger kollidierte kurz vor 22 Uhr als Fahrer eines Kleinkraftrades mit einem in der Jakob-Dürrse-Straße geparkten Renault. Der 28-Jährige hat hierdurch nicht nur einen Schaden von etwa 3.000 Euro angerichtet, er hat sich überdies noch leichte Verletzungen zugezogen. Möglicherweise ist die Unfallursache in der Alkoholisierung des 28-Jährigen zu suchen. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von weit über einem Promille. Ferner ist der mutmaßliche Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, wie die Recherchen der Beamten des Polizeireviers Lahr ergeben haben. Die Herkunft des Rollers ist indes noch ungeklärt. Bei einem Hausbesuch des eingetragenen Fahrzeughalters konnten von dem vermeintlichen Eigentümer zwar verschiedene Papiere vorgelegt werden, die Ermittler erkannten allerdings Abweichungen in Bezug auf den Fahrzeugtyp und die Fahrgestellnummer. Nach bisherigen Feststellungen dürfte an dem Kleinkraftrad ein falsches Versicherungskennzeichen angebracht worden sein. Ebenso dürften daran Manipulationen vorgenommen worden sein, um das Gefährt schneller als die erlaubten 45 Stundenkilometer zu machen. Der Roller wurde nun erstmal beschlagnahmt bis die tatsächlichen Eigentumsverhältnisse geklärt sind. Gegen den 63-jährigen Halter des Zweirades wird wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls, wegen Verdachts der Urkundenfälschung und Verstoßes gegen die Abgabeordnung sowie wegen Verdachts des Fahrens ohne Zulassung ermittelt.

