Ettenheim-Altdorf – Zeugen und Unfallörtlichkeit gesucht

Ettenheim (ots) – Am 28.04.2018, gegen 00:05 Uhr, wurde in 77955 Ettenheim, Altdorf, Industriestraße, ein silberfarbener Pkw, Ford, Focus, festgestellt, welcher quer auf der Fahrbahn stand. Der Ford wies einen frischen Unfallschaden im Frontbereich auf. Das Polizeirevier Lahr sucht nun Zeugen, welche in Ettenheim, Altdorf, am 28.04.2018, gegen 00:00 Uhr, Beobachtungen zu einem Ford, Focus gemacht haben oder eine Unfallörtlichkeit benennen können. Zeugen werden gebeten, sich direkt mit dem Polizeirevier Lahr unter der Rufnummer 07821 277-0 in Verbindung zu setzen. /FDR

