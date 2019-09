Ettenheim, B3 – Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Anzeige

Ettenheim (ots) – Unachtsamkeit war mutmaßlich die Ursache für einen Unfall am frühen Mittwochmorgen gegen 5 Uhr auf der B3 im Bereich Ettenheim-Altdorf in Fahrtrichtung Herbolzheim. Kurz nach einem dortigen Kreisverkehr kam die 34-jährige Fahrerin eines VW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Lichtzeichenanlage die durch den Aufprall, wie auch der Pkw total beschädigt wurde. Glücklicherweise wurde die Lenkerin nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 40.000 Euro. An der Unfallstelle waren neben zwei Streifen des Polizeireviers Lahr zur Sicherung und zum Aufräumen derselben, auch die Feuerwehr aus Ettenheim mit 15 Wehrleuten und drei Fahrzeugen im Einsatz. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4366033