Ettenheim – Einbruch in Firmengebäude

Ettenheim (ots) – Mehrere Räume einer Firma im Ziegelweg wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von noch unbekannten Langfingern durchsucht. Die Einbrecher hatten sich zunächst über ein aufgebrochenes Rolltor Zutritt verschafft. In der Werkstatt galt das Interesse dann diversem dort aufbewahrtem Spezialwerkzeug. In den aufgesuchten Büroräumen widmete man sich den dort aufbewahrten Wechselgeldbeständen. Der Sach- und Diebstahlschaden dürfte über 1.000 Euro betragen. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim haben die Ermittlungen aufgenommen. /pb

