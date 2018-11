Ettenheim – Eingestiegen und Bargeld entwendet

Anzeige

Ettenheim (ots) – Vermutlich hatten es Einbrecher am Donnerstagnachmittag in der Fürstenfeldstraße auf `schnelles Geld` abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr Zugang in die `vier Wände` der Bewohner und durchwühlten deren Habseligkeiten. Entwendet wurde Bargeld. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim haben die Ermittlungen aufgenommen.

