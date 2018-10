Ettenheim – Ettenheimmünster – Verkehrsunfall mit ausgebranntem Pkw

Anzeige

Offenburg (ots) – Am heutigen Morgen, gegen 04:30 Uhr, kam es auf einem angrenzenden Weg zur L103 in Ettenheimmünster zu einem Verkehrsunfall. Der alleinbeteiligte Fahrzeugführer kam mit seinem Toyota vom Weg ab und rutschte einen Abhang hinunter. Durch das Abrutschen entzündete sich der Pkw und brannte vollständig aus. Der Schaden am Toyota wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Der Fahrzeugführer wurde nicht verletzt. Das Polizeirevier Lahr hat die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache aufgenommen.

