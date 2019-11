Ettenheim – Gebäudebrand

Anzeige

Offenburg (ots) – Am 27.11.2019, gegen 21.00 Uhr, wurde der Polizei durch die Integrierte Leitstelle Ortenau ein Wohngebäudebrand in Ettenheim-Altdorf gemeldet. Vor Ort stand eine Garage in Vollbrand, in deren Folge das Feuer auch auf das angrenzende Wohngebäude übergriff. Die Bewohner des Anwesens waren zuvor von Nachbarn auf den Brand aufmerksam gemacht worden und konnten sich rechtszeitig in Sicherheit bringen. Der Rettungsdienst sowie die Feuerwehren aus Ettenheim, Rust und Lahr waren mit starken Kräften im Einsatz. Durch die massive Brandzehrung im 1.ten OG des Wohngebäudes, wurde dieses völlig unbewohnbar. Die vierköpfige Familie aus Ettenheim wurde fürs erste bei Nachbarn untergebracht. Der Sachschaden am Wohngebäude dürfte sich auf mehreren hunderttausend Euro belaufen. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei Offenburg die Ermittlungen aufgenommen.

