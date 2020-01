Ettenheim – Hochsitz angebrannt

Anzeige

Ettenheim (ots) – Wegen Sachbeschädigung durch Brandstiftung haben die Beamten des Polizeipostens Ettenheim die Ermittlungen aufgenommen, nachdem am Dienstagabend ein Hochsitz beschädigt wurde. Gegen 17:50 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei informiert, nachdem der Brand an dem Hochsitz nahe des Verbindungsweges von Schmieheim in Richtung Friedhof, entdeckt worden war. Die Wehren aus Ettenheim und Münchweier hatten mit mehreren Fahrzeugen und Wehrleuten den Brand schnell unter Kontrolle. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

/rs

