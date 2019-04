Ettenheim – In den Gegenverkehr geraten

Anzeige

Ettenheim (ots) – Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von rund 3.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagmittag. Die Lenkerin eines Opel war gegen 14.15 Uhr auf der B 3 in Richtung Kippenheim unterwegs, als sie kurz nach Ettenheim-Altdorf in den Gegenverkehr geriet und mit dem entgegenkommenden Peugeot einer 20-Jährigen kollidierte. Während die Fahrerin des Peugeot hierbei leicht verletzt wurde, kam die Opel-Fahrerin ohne Blessuren davon. /ma

