Ettenheim – In falscher Richtung durch den Kreisverkehr

Ettenheim (ots) – Durch das Befahren eines Kreisverkehrs in falscher Richtung machte am frühen Dienstag ein Mercedes-Fahrer auf sich aufmerksam. Der 62-Jährige war kurz vor 2 Uhr auf der Bundsstraße unterwegs, als er in falscher Richtung in den Kreisel zur `Orschweierer Straße` fuhr und so die Aufmerksamkeit einer vorbeifahrenden Streifenbesatzung erweckte. Der in einer anschließenden Kontrolle durchgeführte Atemalkoholtest brachte einen Wert von über einem Promille zutage. Der Mercedes-Fahrer musste Blut abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. /ma

