Ettenheim, K 5342 – Unter Alkoholeinfluss überschlagen

Ettenheim (ots) – Ein 37 Jahre alter Renault-Fahrer ist am Montagabend auf der K 5342, zwischen Wallburg und Schmieheim, mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und hat sich in der Folge überschlagen. Das Auto kam gegen 21:10 Uhr auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Unfallursache dürfte in der beim 37-Jährigen festgestellten Alkoholisierung von über 2,5 Promille und nicht angepasster Geschwindigkeit zu finden sein. Er zog sich durch den Unfall verschiedene Frakturen zu und musste zur medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Am stark demolierten Renault entstand ein Sachschaden von circa 8.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Führerschein des Verunfallten befindet sich nun in behördlicher Obhut.

