Ettenheim – Kontrolle verloren

Ettenheim (ots) – Ein 71-jähriger Suzuki-Fahrer war am Sonntagmittag auf der B 3 von Altdorf kommend in Richtung Kippenheim unterwegs. Kurz vor 15 Uhr verlor der Mann in einer lang gezogenen Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen und wurde in ein angrenzendes Maisfeld geschleudert. Der 71-Jährige trug bei dem Vorfall mehrere Verletzungen davon. Er wurde durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht. An seinem Pkw entstand ein Totalschaden.

