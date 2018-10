Ettenheim: Mit ´Glas-Wasser-Trick´ erfolgreich

Anzeige

Ein gutgläubiger Rentner wurde am Donnerstagmittag in den eigenen vier Wänden Opfer zweier dreister Trickdiebe. Der Senior hatte einem angeblichen Postboten in Begleitung eines Helfers gegen 12.30 Uhr Einlass gewährt. Danach verhalf den Betrügern ein einschlägig bekannter, aber noch immer wirksamer Trick zum fragwürdigen Erfolg.

Das diebische Duo bat den Renter um ein Glas Wasser. Dnach begleitete einer der Männer das Opfer in die Küche, der andere nutzte die Gunst der Stunde und entwendete den im Schlafzimmer aufbewahrten Geldbeutel des hilfsbereiten Seniors. Nachdem Wasser und Bares die Besitzer gewechselt hatten, suchten die Täter unerkannt das Weite. Der Diebstahl wurde erst kurz darauf bemerkt.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4093005