Ettenheim – Quad-Fahrer überschlug sich

Ettenheim (ots) – Ein 38 Jahre alter Quad-Fahrer hat am späten Sonntagnachmittag im Mühlenweg aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über sein vierrädriges Gefährt verloren und sich in der Folge überschlagen. Auf dem Weg in Richtung Stadtmitte kam der Enddreißiger kurz nach 17:30 Uhr in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr dortige Hecken sowie einen Maschendrahtzaun und kam letztlich abseits der Straße zum Liegen. Er und seine ein Jahr jüngere Mitfahrerin trugen hierbei leichte Verletzungen davon. Die Reparaturkosten des Quads dürften im vierstelligen Bereich liegen. /wo

