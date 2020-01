Ettenheim – Riskante Überholmanöver – Zeugen gesucht

Anzeige

Ettenheim (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 15:15 Uhr sollte ein Autofahrer auf der B3 in Ettenheim-Altdorf kontrolliert werden bei dem der Verdacht bestand, dass er nicht in der Lage war sein Fahrzeug sicher führen zu können. Der 40jährige Mann ließ sich nicht von den Anhaltezeichen der Polizeibeamten beeindrucken und fuhr unbeirrt mit seinem schwarzen VW Beetle in Richtung Kippenheim-Schmieheim weiter, wo er zunächst aus den Augen verloren wurde. Als sein Fahrzeug wieder gesichtet wurde ging die Fahrt über die B3 in Richtung Mahlberg-Orschweier weiter. Dabei kam es zu trotz Gegenverkehr zu mehreren riskanten Überholvorgängen. Bei der Anschlussstelle Ettenheim fuhr der Mann dann auf die A5 in Richtung Norden wo er letztendlich im Bereich der Anschlussstelle Lahr gestellt wurde. Er widersetzte sich dort seiner vorläufigen Festnahme und beleidigte die eingesetzten Ordnungshüter. Vom Polizeirevier in Lahr werden nun die Autofahrer gebeten die bei den Überholvorgängen des Mannes beeinträchtigt wurden, sich unter der Telefonnummer 07821/2770 zu melden.

