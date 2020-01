Ettenheim – Tresor entwendet

Anzeige

Ettenheim (ots) – Brachial in ein Modegeschäft sind zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen Unbekannte in der Straße „Am Bahndamm“ eingebrochen und haben dabei einen Tresor entwendet. Erste Ermittlungen ergaben, dass offenbar vier maskierte Täter zuvor die Eingangstür zerstört und nach dem Aufhebeln zweier weiterer Türen im Inneren den Tresor entwendet haben. Dieser wurde in einen vor dem Eingang bereit gestellten hellen Pkw, vermutlich der Marke BMW, eingeladen und abtransportiert. Der Sachschaden von rund 20.000 Euro dürfte um ein vielfaches höher liegen, als die im Safe befindliche Summe an Bargeld. Nach Abschluss der Spurensicherung durch Kriminaltechniker verschlossen Einsatzkräfte der Feuerwehr den Eingangsbereich provisorisch. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge um den Tatzeitraum wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 07822 44695-0 zu melden. /rs

