Ettenheim – Übersehen und verletzt

Ettenheim (ots) – Zu einem Unfall mit einer leichtverletzten Autofahrerin kam es am Mittwochmorgen in der Tullastraße. Gegen 8:40 Uhr beabsichtigte eine Ford-Fahrerin vom Parkplatz eines Discounters auf den Parkplatz eines auf der anderen Straßenseite befindlichen Drogeriemarktes zu wechseln. Als sie dafür die Tullastraße überquerte, übersah sie offenbar eine aus Richtung Kreisverkehr/Rheinstraße kommende VW-Fahrerin in ihrem Lupo. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos wurde die VW-Lenkerin leicht verletzt. Eine notfallmedizinische Versorgung vor Ort war jedoch nicht notwendig. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

