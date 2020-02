Ettenheim – Unfallflucht beim EDEKA-Markt

Anzeige

Offenburg (ots) – Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Freitagnachmittag in der Zeit zwischen 14:30 – 15:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Otto-Stoelcker-Straße beim Ein- / Ausparken einen abgestellten schwarzen Audi A3 beschädigt und nach dem Unfall das Weite gesucht. Am Audi wurde die komplette linke Fahrzeugseite beschädigt; der entstandene Sachschaden wird auf nahezu 5.000 EUR taxiert. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Ettenheim, T. 07822 44695-0, in Verbindung zu setzen.

