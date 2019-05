Ettenheim – Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind

Anzeige

Ettenheim (ots) – Am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr kam es in Ettenheim-Altdorf auf der B3 in Höhe eines Discounters zu einem Verkehrsunfall bei welchem ein Kind schwer verletzt wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand wollte das Kind mit seinem Tretroller in Höhe der Einmündung zur Tullastraße die Bundesstraße überqueren und wurde hierbei von einem heranfahrenden Passat eines 49-Jährigen erfasst. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4265280