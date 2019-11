Ettenheim – Versuchter Einbruch

Anzeige

Ettenheim (ots) – Unbekannte haben im Verlauf der vergangenen Woche versucht, in ein Geschäft in der Straße „Am Bahndamm“ einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen haben sich die ungebetenen Besucher mit Schneidewerkzeug an der rückwärtigen Seite des Gebäudes zu schaffen gemacht und so versucht, eine Öffnung herzustellen. In das Anwesen hinein gelangten sie jedoch nicht. Es blieb ein Sachschaden von rund 1.000 Euro zurück.

