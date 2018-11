Ettenheim – Von Baumstamm erwischt

Anzeige

Ettenheim (ots) – Leichte Verletzungen trug ein 35 Jahre alter Mann am Dienstagmorgen bei Arbeiten an einem Baumstamm im Bereich Litschental davon. Der Mittdreißiger war kurz nach 8 Uhr damit beschäftigt, das schwere Gehölz durchzusägen, als sich ein Teil des Stammes löste und gegen das Bein des Arbeiters rollte. Der Mann wurde durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4121121