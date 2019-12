Ettenheim – Von der Fahrbahn abgekommen

Anzeige

Ettenheim (ots) – Das Abkommen von der Fahrbahn führte am Mittwoch dazu, dass sich eine 80 Jahre alte Lenkerin eines VW leichte Verletzungen zuzog. Die 80-Jährige war gegen 17 Uhr auf der B3 in südliche Richtung unterwegs, als sie an der Einmündung zur Orschweierer Straße einen Bordstein übersah und diesen überfuhr. Sie verlor daraufhin die Kontrolle über ihren Wagen, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Lichtzeichenanlage. Dabei wurde die Frau leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der Sachschaden am Auto beziffert sich auf etwa 3.500 Euro. Der VW wurde abgeschleppt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Ettenheim waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort im Einsatz.

