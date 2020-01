Ettenheim – Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Anzeige

Ettenheim (ots) – Ein noch unbekannter Vandale hat im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag einen in der Danziger Straße am Fahrbahnrand geparkten Renault offenbar mutwillig beschädigt und so einen Schaden von rund 1.500 Euro verursacht. Wie den Beamten des Polizeipostens Ettenheim gemeldet wurde, war die linke Fahrzeugseite massiv zerkratzt. Sie haben ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und nehmen unter der Telefonnummer 07822 44695-0 Zeugenhinweise entgegen. /hy

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4487936 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4487936