Ettenheim – Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Ettenheim (ots) – Ein bislang Unbekannter ist am Mittwochabend in der Industriestraße in einen Baustellenzaun gekracht. Der mutmaßliche Fahrzeuglenker war aus bislang unbekannter Ursache gegen 18 Uhr im Kurvenbereich von der Fahrbahn abgekommen. Der Unfallverursacher stellte sich nicht seiner Verantwortung und entfernte sich vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Lahr, Tel. 07821 893-0 entgegen.

