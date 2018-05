Ettenheim – Zwei Leichtverletzte nach Streit in Flüchtlingsunterkunft

Ettenheim (ots) – Der handfest ausgetragene Streit zweier Bewohnerinnen einer Flüchtlingsunterkunft in der Franz-Gschrey-Straße hat am Sonntagvormittag zu leichten Verletzungen der Damen und Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr geführt. Der Hintergrund des Handgemenges dürfte in persönlichen Differenzen der Protagonistinnen zu suchen sein. Beide Frauen erwarten Strafanzeigen wegen Körperverletzung.

