Ettlingen – 17-jährige Leichtkraftradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zog sich eine 17-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der Rastatter Straße zu. Ein 34-Jährige war gegen 07.45 Uhr mit seinem Pkw auf der Rastatter Straße in Richtung Schillerstraße unterwegs. An der Einmündung zur Rheinstraße bog er nach links ab. Hierbei übersah er die 17-Jährige die auf der Schillerstraße in Richtung Rastatter Straße fuhr und stieß mit ihrem Leichtkraftrad zusammen. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

