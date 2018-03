Ettlingen – 54-Jähriger Arbeiter abgestürzt und schwer verletzt

Ettlingen (ots) – An einer Baustelle eines Bildungszentrums in der Ettlinger Haydnstraße ist am Mittwoch gegen 09.30 Uhr ein Arbeiter aus etwa acht Metern Höhe abgestürzt und schwer verletzt worden.

Der 54-Jährige wurde von der vor Ort geeilten Freiwilligen Feuerwehr geborgen und durch einen Notarzt mit Rettungsteam erstversorgt. Anschließend kam der 54-Jährige mit schweren Rückenverletzungen per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Die weiteren Ermittlungen zur noch unbekannten Absturzursache führt nunmehr der Bezirksdienst des Polizeireviers Ettlingen.

