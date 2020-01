Siebenjähriger in Ettlingen-Oberweier von Bus erfasst

Anzeige

Am Dienstagnachmittag kollidierte ein Linienbus mit einem siebenjährigen Kind. Der Junge wurde dabei leicht verletzt. Gegen 16.40 Uhr befuhr ein Linienbus die Etogesstraße in Rastatt-Oberweier. Mit der Absicht in die Straße „Im Roth“ zu gelangen, bog der Busfahrer in großem Bogen nach rechts ab.

Die Fahrzeugfront ragte dabei weit in den Gegenverkehr, fast auf den dortigen Gehweg, hinein. Zur gleichen Zeit war der siebenjähriger Junge zu Fuß in Richtung Neuwiesenstraße unterwegs. Dieser hüpfte während dem Laufen spielerisch immer wieder auf die Fahrbahn.

Am Kopf verletzt

Der Bus erfasste den Jungen mit der linken Fahrzeugfront an dessen rechten Hinterkopf. Durch den Aufprall wurde der 7-Jährige am Kopf verletzt und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

dpa/lsw