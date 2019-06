Ettlingen – 78-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Anzeige

Ettlingen (ots) – Bei einem Verkehrsunfall mit einem Lkw wurde am Montagvormittag eine 78-jährige Fußgängerin schwer verletzt.

Der Lkw einer Müllentsorgerfirma hielt gegen 09.50 Uhr zum Aufladen von Altpapier in der Fußgängerzone der Markstraße in Fahrtrichtung Marktplatz an. Am Lastwagen waren die Warnblinker und die gelben Rundumleuchten eingeschaltet. Der Beifahrer ging nach vorne, um weiteres Altpapier einzusammeln, als die 78-jährige Fußgängerin von hinten den stehenden Lkw rechtsseitig passierte. Gerade als der 58-jährige Lkw-Fahrer anfuhr, lief die Frau vor der Front des Lkw nach links weg. Dadurch wurde sie vom Lastkraftwagen erfasst und zu Boden gerissen. Mit schweren Beinverletzungen wurde die Frau durch die Rettungsdienste zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4287658