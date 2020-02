Ettlingen – Anwohner verhindert Apotheken Einbruch

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zu einem versuchten Einbruch in eine Apotheke in der Ettlinger Zehnwiesenstraße kam es am Donnerstag.

Nach bisherigem Kenntnisstand vernahm ein Anwohner, kurz nach 00:00 Uhr, laute Geräusche aus dem Hinterhof der Apotheke. Um nach der Geräuschquelle Ausschau zu halten, schaltete er in seiner Wohnung das Licht an und blickte in den Hinterhof. Dabei erkannte der Mann eine dunkel gekleidete Person in Richtung Daimlerstraße flüchten, die sich in einen wartenden Pkw setzte und davonfuhr. Nach aktuellem Kenntnisstand war der Dieb nicht in der Apotheke und ließ vermutlich aufgrund des Zeugens von seinem Vorhaben ab.

Das Polizeirevier Ettlingen ist nun auf der Suche nach weiteren Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 07243-32000 melden können.

