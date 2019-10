Ettlingen – Auseinandersetzung in Asylunterkunft

Anzeige

Ettlingen (ots) – In einer Asylunterkunft in der Pforzheimer Straße kam es am Montagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Gegen 23.20 Uhr seien ein 44-jähriger Somalier und ein 22-jähriger Pakistani aus bislang nicht bekannten Gründen aneinander geraten. Im Verlauf hätte sich der 44-Jährige auf den Brustkorb des 22-Jährigen gesetzt und diesen mehrfach mit den Fäusten geschlagen sowie gewürgt. Währenddessen ergriff der 22-Jährige eine Teekanne und schlug damit auf den 44-Jährigen ein. Schwer verletzt wurde hierbei aber keiner der beiden Streithähne.

