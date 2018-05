Ettlingen – Auseinandersetzung vor Gaststätte

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag, gegen 20:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Mittelbergstraße in Ettlingen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Nach aktuellem Stand zückte ein 61-Jähriger während des Streitgesprächs ein Teppichmesser aus seiner Hosentasche und hielt dieses in drohender Weise gegen einen 45-Jährigen. Dieser entfernte daraufhin den Scheibenwischer seines PKWs und schlug damit auf den 61-Jährigen ein. Der 61-Jährige erlitt leichte Verletzungen an der rechten Hand. Der 45-Jährige flüchtete in Richtung Gaststätte.

Beide Männer wurden kurzzeitig festgenommen.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Ettlingen gerne telefonisch unter 07243/32000 entgegen.

